Vedat Muriqi: En az 2 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyeceğim

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, geride kalan 7 haftada sarı lacivertli takımın adeta istikrar abidesi oldu.

Hazırlık döneminde itibaren Boluspor maçı dışında her maçta foram giyen golcü futbolcu, ligde de geride kalan maçların tamamında 90 dakika oynadı ve 630 dakika sahada kaldı. Golcü futbolcu, bu başarısını profesyonel yaşansına ve ekstra çalışmalarına borçlu...

Takım antrenmanlarının dışında boş zamanlarında dahi ekstra çalışmalar yapıyor.

EN AZ İKİ YIL DAHA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kosovalı golcünün, bir kariyer planlaması var.

25 yaşındaki golcü futbolcu, en az 2 yıl daha Fenerbahçe'de oynayarak, gelişimini sürdürmeyi planlıyor. Halen eksikleri olduğunun golcü futbolcu, "Gelişimimi sürdürerek, performansımın üzerine koyup kusursuz bir hale gelerek, burada yaşayacağım şampiyonlukların ardından A sınıf bir golcü olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)