Vedat Muriç'in menajeri Rahman Kiçe, Fenerbahçe iddialarını doğruladı

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2014 yılında Arnavutluk takımı Teuta Durres’ten Giresunspor’a kiralık olarak gelen ve ilk sezonunda 6, ikinci sezonunda ise 37 maçta 17 gol atan Vedat Muriç sergilediği başarılı performansla bir hayli dikkat çekmiş, tecrübeli golcü 2016’da 500 bin Euro karşılığında Gençlerbirliğ’nin yolunu tutmuştu.

GALATASARAY DİAGNE'DEN ÖNCE MURİÇ'İ GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Başkent ekibinde hız kesmeden Ç.Rizespor’a transfer olan ve özellikle bu sezon adından sıkça bahsettiren Vedat Muriç, Ocak ayında Galatasaray’ın gündemine gelirken, 24 yaşındaki forvetin dün Başakşehir deplasmanında oynadığı futbol, deneyimli forvet için ‘Sezon sonunda Fenerbahçe’ye imza atabilir’ iddialarını gün yüzüne çıkardı. Güçlü fiziği ve son vuruşlardaki becerisinin yanı sıra top saklama özelliğiyle de alkış toplayan Muriç, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekerken, Kosovalı forvetin menajeri Rahman Kiçe’nin açıklamaları Vedat Muriç söylentilerini doğruladı.

'EVET FENERBAHÇE VEDAT'LA İLGİLENİYOR'

Vedat Muriç için teklif aldıklarını kabul eden Rahman Kiçe, Fenerbahçe iddiaları için ‘Henüz kesinleşmedi’ bilgisini verirken, Kosovalı menajer oyuncusu için ‘Avrupa’da bazı kulüpler Vedat’la ilgileniyor, iki Alman bir İtalyan kulübüyle görüşmelerimiz oldu. Her şey sezon sonunda netlik kazanır, Fenerbahçe iddiaları içinse kesinleşen bir şey yok, Türkiye’den sadece onlarla görüştük’ ifadelerini kullandı.