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  3. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi Arnavut basınında: Sırada Mesut Özil var

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi Arnavut basınında: Sırada Mesut Özil var

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi Arnavut basınında: Sırada Mesut Özil var

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrfor Vedat Muric'i transfer etmesi, Arnavut basınında geniş yankı buldu.

İnsporti adlı online spor gazetesi, Muric'in transferinin birkaç gündür gündemde olduğunu, Kosovalı futbolcuyla İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinin de ilgilendiğini yazdı.

Sözleşmenin detaylarına yer verilen haberde, transfer sonrası Muric'in altyapısından yetiştiği Kosova'nın Prizren şehrindeki Liria Kulübünün de FIFA kuralları doğrultusunda 300 bin avro yetiştirme bedeli alacağı kaydedildi.

Lajmi.net haber sitesi ise transferi okuyucularına "Vedat Muric'in Fenerbahçe'deki baş döndürücü maaşı" başlığıyla duyururken, Muric'in önce Galatasaray ile anlaşmaya vardığını ancak Kosovalı golcünün eski kulübü ile sarı-kırmızılıların anlaşamadığını yazdı.

Telegrafi.com da "Rüya gerçek olduğunda: Muric bir zamanlar Türk takımının taraftarlığını yaptı, bugün Fenerbahçe'ye transferi resmileşti" başlığıyla verdiği haberinde, Kosova Milli Takımı'nın yıldızı Muric'in ülkesinde oynadığı sıralarda Prizren Fenerbahçeliler Derneği pankartı önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Sovrani adlı internet sitesi de Muric'in Kosova Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde yaptığı maçlarda attığı gollerle parladığını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki golleriyle de baş kahraman olduğunu vurguladı.

Periskopi de Fenerbahçe'nin Vedat Muric'i transfer ettiğini sırada ise Arsenal'ın Arnavut asıllı Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile Mesut Özil olduğunu iddia etti.

Gazeta Blic'in Arnavutça yayını ise "Muric pembe dizisi sona erdi" başlığını kullandı.

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