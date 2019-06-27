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  3. 'Vedat Muriç Galatasaray'da oynamak istediğini kulübe iletti'

'Vedat Muriç Galatasaray'da oynamak istediğini kulübe iletti'

'Vedat Muriç Galatasaray'da oynamak istediğini kulübe iletti'

Galatasaray'ın gündeminde olan Vedat Muriç transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar A  Spor'a konuştu. Canatar, "Vedat Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar'ın açıklamaları;

"Vedat ile Rizespor'un 1 yıl devam eden sözleşmeleri var. Vedat bugün Hasan Kartal ve İsmail Kartal'la görüştü."

"Oyuncu bir kariyer planlaması yapar. Vedat tekliflerin hepsini değerlendirdiğinde Şampiyonlar Ligi sebebiyle Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmiş. Bunu Rize yönetimine de bildirmiş."

"Galatasaray ile Rizespor'un görüşmelerinden uzlaşma çıkarsa bu transferin gerçekleşmeme gibi bir ihtimali yok."

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