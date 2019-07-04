Vedat derbisinde Aslan önde

ÖZEL HABER | KENAN KARCI

AKŞAM, Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi’nin transferi için kapışan F.Bahçe ve Galatasaray arasındaki rekabette neler yaşandığını açıklıyor. İşte olayların perde arkası: Ligin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe, Vedat Muriqi’ye talip olduğunu ve transfer için görüşmeler yapmak istediğini Rizespor ve Vedat Muriqi’nin menajeri Haluk Canatar’a bildirdi. Bu sırada Galatasaray da devreye girdi ve Vedat’a talip olduğunu Canatar’a iletti. Canatar, “Şu an oyuncumuza Fenerbahçe talip oldu ve biz onlarla görüşüyoruz. Sizinle görüşmemiz çok etik olmaz” cevabını verdi. Ancak Fenerbahçe Kulübü ile yapılması planlanan transfer görüşmeleri bir türlü gerçekleşmedi.

FENER SESSİZLİĞE BÜRÜNÜNCE!

Bunun üzerine Vedat’ın menajeri, F.Bahçe’yi arayarak, “Vedat konusunda biz size söz verdiğimiz için kimseyle görüşmedik ancak sizden girişim olmadı. Eğer 2 gün içinde bir girişim olmayacaksa biz G.Saray’la görüşeceğiz” diye açık bir şekilde beyanda bulundu. Fenerbahçe’den yine ses çıkmayınca Vedat’ın menajeri Galatasaray’la görüşmelere başladı. Vedat’la, Galatasaray arasında anlaşma sağlandı. Golcü oyuncu bunu çıkıp kamuoyuna deklare etti ve “Galatasaray’da oynamak istiyorum” çıkışını yaptı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından F.Bahçe tekrar devreye girdi ve Haluk Canatar’la temasa geçti.

VEDAT, COMOLLİ’YLE GÖRÜŞMEDİ

Vedat’ın menajeri bu kez Fenerbahçe cephesine, “Galatasaray’la konuşuyoruz. Bir noktaya geldik. Bu sebeple sizinle görüşmemiz etik olmaz” cevabını verdi. Ancak Vedat’ı Galatasaray’a kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, bu kez strateji değiştirdi. Başkan Ali Koç, Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ı arayarak görüşme teklifi yaptı. Devre dışı bırakılan Vedat Muriqi ve menajeri hiçbir şekilde Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadı. Vedat’ın, önceki gün Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Rizeli yöneticiler arasında yapılan görüşmede bulunduğu haberleri ise kesinlikle doğru değildi. O toplantıda Vedat yer almadı.

G.SARAY OLMAZSA ROTA LAZİO

Vedat’ı çok isteyen G.saray’ın Rize’ye 3 milyon 750 bin euro önerdiği basında yer almıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bunun dışında sonraki satıştan yüzde 15 pay önerdi. G.Saray bu şekilde Rize’nin istediği 5 milyon euroluk baraja yaklaştı ancak henüz bu teklife olumlu cevap gelmedi. Bütün bunlar yaşanırken, Rizespor’un golcüsüne bir teklif de İtalya’dan yapıldı. Lazio Kulübü de menajer Haluk Canatar’la temas kurdu. Vedat’ın, G.Saray’da oynama hayali gerçekleşmezse, İtalya’ya gitme olasılığı yüksek. Futbolcu, Fenerbahçe seçeğini kesinlikle düşünmüyor.