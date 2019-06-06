Ve Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı! Diagne'ye güle güle

Devre arasında Eren Derdiyok’u gözden çıkardıktan sonra 13 milyon euro gibi astronomik bir rakam karşılığında Diagne’yi transfer eden Galatasaray, Senegalli forvetten beklenen verimi alamadı ve oyuncuyu satışa çıkardı.

Süper Lig’de 30 gol atarak ‘kral’ olmasına rağmen, saha içindeki etkinliği ve saha dışındaki özel hayatı ile bir hayli tepki çeken Diagne’yi gözden çıkaran Fatih Terim’in, geçtiğimiz günlerde Liverpool ile yollarını ayıran Daniel Sturridge’i istediği ortaya çıktı.

Devler Ligi finali öncesi görüştüler

7 yıllık Liverpool macerasının sonuna gelen ve şu anda bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu için girişimlere başlayan Şükrü Hanedar’ın, İngiliz oyuncuyla Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir araya geldiği ifade edilirken, Sturridge’in ilk görüşmede sarı kırmızılı kulübe sıcak baktığı belirtildi.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Aslan’ın Sturridge ile yaptığı pazarlıkların olumlu geçtiği ve iki taraf arasında maddi konularda da mutabakata varıldığı öğrenildi.

4 milyon euroyu bulan kontrat

Galatasaray’dan 3 milyon euro imza parası isteyen Daniel Sturridge 3 yıllık sözleşmeye "Evet" derken, oyuncunun kulüpten bonuslarla beraber 4 milyon euro maaşa imza atacağı bildirildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla 27 maçta 4 gol atıp, 2 asist yapan Sturridge, 26 kez de İngiltere Milli Takımı'na seçildi. Güçlü yapısı ve sol ayağını çok iyi kullanmasıyla bilinen yıldız futbolcu daha önce Manchester City, Chelsea gibi devlerde de oynama şansı yakalamıştı.

(Diriliş Postası)