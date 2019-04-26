Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9414
  • 6,637
  • 245.668
  • 94.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ve Erol Bulut istifasını verdi

Ve Erol Bulut istifasını verdi

Ve Erol Bulut istifasını verdi

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 5-2 yenilerek kupaya veda eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut istifasını sundu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü bir performans sergileyen (sadece 2 galibiyet) ve son olarak da Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 5-2 yenilerek kupaya veda eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, sarı-kırmızılı yönetime istifasını sundu.

Erol Bulut'un istifasını değerlendiren Malatyaspor Yönetimi de son kararını başkan Adil Gevrek yönetiminde verdi ve karşılıklı anlaşma yoluyla Bulut ile yollar ayrıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Denizli´ye bağlı olan ilçe kuruluşundan bu yana bir çok uygarlığa şahitlik etmiştir.

Tarihi Ve Kültürel Mirasa Sahip İlçe: Buldan

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızlar

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?