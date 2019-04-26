Ve Erol Bulut istifasını verdi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü bir performans sergileyen (sadece 2 galibiyet) ve son olarak da Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 5-2 yenilerek kupaya veda eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, sarı-kırmızılı yönetime istifasını sundu.

Erol Bulut'un istifasını değerlendiren Malatyaspor Yönetimi de son kararını başkan Adil Gevrek yönetiminde verdi ve karşılıklı anlaşma yoluyla Bulut ile yollar ayrıldı.