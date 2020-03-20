2003-2006 ile 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Christoph Daum sessizliğini bozdu

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste başarısız sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona ermişti. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından 2 karşılaşmaya Zeki Murat Göle'ye çıkan sarı-lacivertlilerde takımın başına gelecek isim merak konusu olmuştu. Teknik direktör havuzunda birçok isim olan Fenerbahçe'de Christoph Daum iddiaları ses getirmişti. Alman teknik adamdan Fenerbahçe sorularına yanıt geldi.

Teknik direktör arayışları çerçevesinde, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Chritoph Daum, sarı lacivertli takımın bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

NE SÖYLEDİYSEM, HEPSİNİ BİR SPEKÜLASYONA ÇEVİRDİLER

Ajansspor'un haberine göre, Bu aşamada sessizliği tercih ettiğini belirten Daum, "Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya. Bu durumda bir açıklama yapmak benim için doğru bir yöntem değil. Çünkü siz de gördünüz, ne söylediysem, hepsini bir spekülasyona çevirdiler. Doğru olmayan şeyler söylediler. Oysa benim söylediklerimin ne anlama geldiği son derece açıktı. Bu nedenle sessiz kalmaya karar verdim. Bu süreçte Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama yapmayacağım" dedi..

