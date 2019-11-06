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  3. 'Vatan size minnettar' tişörtü giydiği için Danimarka'da Zanka için skandal sözler

'Vatan size minnettar' tişörtü giydiği için Danimarka'da Zanka için skandal sözler

'Vatan size minnettar' tişörtü giydiği için Danimarka'da Zanka için skandal sözler

F.BAHÇELİ Zanka ülkesinde ‘Vatan size minnettar’ tişörtü giydiği için aşağılanmaya ve dışlanmaya devam ediyor.

AKŞAM

Zanka’yı Milli Takım’a çağıran Teknik Direktör Age Hareide ise sanki bir suç işlemiş gibi Zanka’yı savundu ve bold.dk sitesinde şu skandal sözlere imza attı:

“O fotoğrafı gördüm ve bunun hakkında Zanka ile konuştum. O tişörtü giymeyi reddetmesi onun için zor olurdu. Zanka’ya şu anda değil, kariyeri bittiğinde ne düşündüğünü sormak lazım. Şimdi ondan net bir cevap alamazsınız. Bu da doğal. Biz İskandinav ülkeleri demokrat ve çok akıllıyız, muhteşemiz. Demokrasiye sahip olmayan bir yere seyahat edersek sıkıntılar yaşayabiliriz. Katar, Dubai, Rusya gibi değiliz.”

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