  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 18:30
  • |
  • 06 Mart 2020 Cuma 18:30

Van Persie hoca olarak dönüyor

Van Persie hoca olarak dönüyor

Paylaş

Geçtiğimiz sezon aktif futbol hayatına son veren, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen Robin Van Persie, Feyenoord teknik ekibine katılıyor.

Feyenoord, Robin Van Persie için hem altyapısında formasını giydiği hem de futbolu bıraktığı takım olması açısından büyük önemli yeri olan bir kulüp.

Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yine bir dönem Fenerbahçe adına görev yapmış olan Dick Advocaat yapıyor. Advocaat ve Van Persie ikilisi, Dick Advocaat'ın 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörü olduğu dönemde beraber çalışmıştı.

Hollandalı emekli golcü, Feyenoord takımında Forvet Antrenörü olarak görev alacak. Feyenoord, şu anda Hollanda Eredivisie'de 3. sırada bulunuyor.

VAN PERSIE'NİN FUTBOLCULUK DÖNEMİ VE RAKAMLARI

İngiltere'de Arsenal ve Manchester United formaları ile başarılı dönemler yaşayan Van Persie, ülkemizde Fenerbahçe formasını giydiği dönemde sık sık sakatlanması nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Koleksiyonunda Premier Lig, FA Cup ve UEFA Kupası gibi kupalar bulunduran Hollandalı golcü, 2 kez de Premier Lig gol kralı olma sevinci yaşadı.

Van Persie kariyerinde çıktığı 596 maçta, 274 gol ve 98 asist üretti. 36 yaşındaki emekli golcü, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 57 Süper Lig maçına çıktı ve 25 gol-6 asistlik katkı sağladı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Konyaspor'da 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

title

Trabzonspor'a baklavalı karşılama

title

2 yıl yeşil sahalardan men edildi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması
Son dakika! Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Son dakika! Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Kopenhag-Başakşehir maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Kopenhag-Başakşehir maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Kopenhag-Başakşehir maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Beşiktaş'ın yıldızı sezonu kapattı
Beşiktaş'ın yıldızı sezonu kapattı

Beşiktaş'ın yıldızı sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na sözleşme engeli
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na sözleşme engeli

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na sözleşme engeli

Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi? UEFA'dan açıklama geldi
Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi? UEFA'dan açıklama geldi

Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi? UEFA'dan açıklama geldi

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a dünya devleri talip
Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a dünya devleri talip

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a dünya devleri talip

Galatasaray'da sürpriz Belhanda gelişmesi
Galatasaray'da sürpriz Belhanda gelişmesi

Galatasaray'da sürpriz Belhanda gelişmesi
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.