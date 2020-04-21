Van Persie Fenerbahçe'ye gelmeden önceki süreci anlattı

2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Robin Van Persie, Manchester United'dan ayrılış sürecini anlattı.

Fenerbahçe'de 2,5 sezon oynayan dünyaca ünlü Hollandalı forvet Robin Van Persie verdiği röportajda sarı acivertli takıma gelmeden önce yaşadıklarını ve sonrasını anlattı.

Sosyal medya yayınında konuşan Van Persie Arsenal ve Manchester United'da geçirdiği toplam 11 yılda çok mutlu olduğu bir dönemde takımından uzaklaştırıldığını söyledi. Robin Van Persie, "Menajer Van Gaal bana gelip 'gitmen gerekiyor' dedi. Kalıp mücadele etmek istedim. Bana ilk 11'de şans vermeyince yolun sonuna geldiğimi anlayınca ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Hollandalı açıklamasında, "Gitmekten başka şansım kalmayınca bir karar verdim. Bu kararım beni, tüm ailemi, hayatımı ve kariyerimi etkiledi" diye konuştu.

Fenerbahçe'de 2,5 sezon kalan Van Persie, sarı lacivertli formayla çıktığı 87 maçta 36 gol atıp 7 asist yapmıştı.