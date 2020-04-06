Van Dijk: 'Liverpool efsanesi olmak istiyorum'

Liverpool'un başarılı stoperi Virgil Van Dijk, takım olarak kazanmaya devam etmek için her şeye sahip olduklarını söylerken, kendisinin de Liverpool efsanesi olarak anılmayı istediğini ifade etti.

İspanya'da yayın yapan Sport'a konuşan Virgil Van Dijk, kendisine yöneltilen 'nasıl hatırlanmak istersin?' sorusuna "Tabii ki Liverpool efsanesi olarak" yanıtını verdi.

Van Dijk, "Harika bir takımız. Kazanmaya ve kupalar almaya devam etmek için her şeye sahibiz. Harika takım, iyi bir hoca, mükemmel stadyum, harika taraftar... Kendimi bu büyük ailenin bir parçası hissediyorum ve bıraktıktan sonra da Anfield'da olmak istiyorum." dedi.

Premier Lig'de 148 maça çıkan Van Dijk, 12 gol atarken, %70 gibi yükek bir top kazanma oranı da yakaladı.