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  3. Valentino Lazaro resmen Inter'de

Valentino Lazaro resmen Inter'de

Valentino Lazaro resmen Inter'de

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu Valentino Lazaro'yu Hertha Berlin'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Inter ile Hertha Berlin, 23 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Lazaro'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İtalyan basını, Inter'in transfer için Hertha Berlin'e 22 milyon avro ödeyeceğini ileri sürdü.

Hertha Berlin'den önce altyapısından yetiştiği Salzburg Kulübünde top koşturan Lazaro, Avusturya Milli Takımı formasıyla 19 maça çıktı.

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