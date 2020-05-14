Valencia'dan Marcao için Galatasaray'a 12 milyon Euro'luk teklif

Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun peşini bırakmıyorlar. Daha önce İtalyan takımlarının transfer listesinde olduğu iddia edilen Sambacı yıldız için İspanyol temsilcisi Valencia'nın 12 milyon Euro'luk resmi teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldığı öğrenildi.



SEZON SONUNDA GÖRÜŞELİM

Sarı-kırmızılı yönetimin teklife cevap vermediği ve Valencia'ya 'Sezon sonu görüşelim' dediği bildirildi. Takımın bankolarından olan Marcao'ya Fatih Terim'den vize çıkması ise zor.

4 MİLYON EURO'YA ALDI

Cimbom, Marcao'yu geçen yıl Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer etmişti. Aslan, transfere 'Evet' derse yüzde 300 kar etmiş olacak. Marcao'nun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

34 MAÇTA FORMA GİYDİ

Marcao, Galatasaray savunmasının en önemli parçalarından. 23 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 34 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı görüntüsüyle teknik heyeti memnun etti.

(Takvim)