Valencia ve Chelsea'nin müthiş düellosunda kazanan yok

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Valencia, Mestalla'da Chelsea'yi konuk etti. Dört gollü maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesi 40. dakikada açıldı. Valencia, Carlos Soler'in attığı golle 1-0 öne geçerken İspanyol ekibinin sevinci yalnızca bir dakika sürdü. 41. dakikada sahneye çıkan Mateo Kovacic durumu 1-1'e getirdi.

Karşılıklı gollere sahne olan ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken Chelsea ikinci yarının başında öne geçti. 50. dakikada Christian Pulisic'in golü İngiliz devini deplasmanda 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

64. dakikada penaltı kazanan Valencia beraberlik şansını tepti. Dani Parejo penaltıyı kaçırırken Valencia'nın kalan bölümde baskısı daha da arttı.

Üst üste ataklarla Chelsea kalesini yoklayan Valencia, 82. dakikada muhteşem bir gole imza attı. Daniel Wass, sağ kanattan ceza sahasına sert bir orta göndermek isterken top doğrudan kaleye gitti ve ağlarla buluştu. Valencia bu golle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda her iki takım da rakip kalede gol fırsatları buldu fakat skor tabelası değişmedi. Dört gollü maçta Valencia ile Chelsea sahadan 2-2'lik beraberlike ayrıldı.

Bu sonucun ardından her iki takım da grupta 8'er puana ulaşarak son 16 şansını son maçlara taşıdı.