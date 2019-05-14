Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0452
  • 6,7987
  • 252.139
  • 86.829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Valbuena'nın yeni rotası Arap yarımadası

Valbuena'nın yeni rotası Arap yarımadası

Valbuena'nın yeni rotası Arap yarımadası

Mathieu Valbuena, hem Fenerbahçe yönetiminin daha rahat hareket etmesi hem de sezon sonuna kadar oynamak için sözleşmesindeki özel maddeyi iptal etti.

Fenerbahçe'ye Valbuena'dan büyük jest... Sözleşmesindeki "Son sezonunda toplam 25 maç oynarsa (Türkiye Kupası hariç) sözleşme aynı şartlarda 1 yıl daha uzar" maddesi kaldırılan Fransız yıldızın kendi isteğiyle bu kararın alındığı belirtildi.

Valbuena, yönetim ile yaptığı görüşmede, "Benimle ilgili kararı sezon sonu verecekseniz, ben opsionu kaldırmaya hazırım. Hem sizin hem benim önüm açılmış olur. Böylece sezon sonuna kadar rahatça futbol oynayıp, Fenerbahçe'ye hizmet edebilirim. Ayrıca sezon sonunda tüm seçenekleri sağlıklı şekilde değerlendirebilirim" dedi.

ROTA ARAP YARIMADASI

Yönetim, Valbuena'nın bu talebini yerinde buldu ve opsiyonu kaldırdı. Fransız yıldızın Arap Yarımadası'ndan çok yüksek kontrat teklifleri aldığı ve kariyerinin sonunda bu tekliflerden birini değerlendireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor

Valbuena da konu hakkında, "Bütün teklifleri dinlemeye hazır olduğumu söyleyebilirim. Fenerbahçe ile sözleşmem bitecek. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. Sözleşme de uzatabilirim, başka takıma da gidebilirim. Yurtdışında yeni bir deneyim için de teklifleri dinlemeye hazırım" dedi.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iskeleden denize atlayarak intihar etmek isteyen kadın, iskelede görevl

İskeleden Denize Atlayan Kadını Gemi Görevlisi Böyle Kurtardı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'yi kıskandılar! 'Bizim için hayal olur'

Ramazan ayında işçi ve işverenin yükümlülükleri nelerdir?