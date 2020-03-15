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aksam.com.tr
  • 15 Mart 2020 Pazar 21:07
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  • 15 Mart 2020 Pazar 21:07

VakıfBank sezonu lider bitirdi

VakıfBank sezonu lider bitirdi

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, Ezacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi. VakıfBank bu sonuçla normal sezonu lider bitirdi.

Birinci sete VakıfBank etkili ataklar ve servisler ile başladı. Teknik molayı 12-9 önde tamlayan sarı-siyahlılar, seti de 25-17 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de VakıfBank, etkili oyunlar kurdu. Rakibinin basit hataları sonucu teknik molaya yine 12-9 önde giren VakıfBank, etkili servislerle bu seti 25-18 alarak 2-0'lık üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Gabriele'yle dörtten, Zehra ile ortadan ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-8 önde girdi. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren VakıfBank seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, İsabelle, Hackley (Gizem Güner, Gabriele )

Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Loyd, Melis Durul, Ergül Eroğlu)

Setler: 25-17, 25-18, 25-21

Süre: 77 dakika (25, 26, 26)

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