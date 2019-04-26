Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9445
  • 6,6374
  • 245.812
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. VakıfBank seriyi eşitledi

VakıfBank seriyi eşitledi

VakıfBank seriyi eşitledi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final serisinin ikinci maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek seride 1-1 beraberliği sağladı.

Maça iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi. Mola sonrasında farkı açan turuncu-beyazlı ekip, seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete hızlı başlayarak teknik molaya 12-5 önde giren VakıfBank, seti 25-10 bitirdi ve beraberliği yakaladı.

Üçüncü sette de iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, bu seti de 25-18 alarak skorda 2-1 üstünlük kurdu. Dördüncü sette de rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-1 kazandı.

Seride 3. maç 29 Nisan Pazartesi günü Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Saat 18.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor'dan yayınlanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

VakıfBank: Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Di Lulio, Zehra Güneş, Tuğba Şenoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Beyza Arıcı, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Gibbemeyer, Merve Atlıer)

Setler: 16-25, 25-10, 25-18, 25-17

Süre: 96 dakika (23, 24, 25, 24)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selda Bağcan ve Safiye Ayla The Times'ın dahi listesine girdi
Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
İngilizlerin meşhur Fırında Fasülye Tarifi´yle karşınızdayız. Bizim fırında fasülyemize çok benzeyen

Fırında Fasülye Tarifi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

44. çocuğunu doğurdu eşi evi terketti

Tenis topu büyüklüğündeki elmas rekor fiyata satılamayacak