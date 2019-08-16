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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 00:58
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 00:58

Vaclav Jilek: Turu Prag'da kaybettik

Vaclav Jilek: Turu Prag'da kaybettik

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor'a 2-1 yenilerek elenen Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın teknik direktörü Vaclav Jilek, "Prag'daki maçı iyi bitirseydik rakibin kalitesine rağmen tur atlayan biz olacaktık." dedi.

Jilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, erken yedikleri golün planlarına uymadıklarını belirterek, "Maçın uzun süre golsüz devam etmesini istiyorduk ki bu skor ev sahibi takım üzerinde ciddi baskı yapacaktı. Önde baskıyla başladık, fena da gitmiyorduk ancak basit hatadan ceza sahasına rakibi çok yaklaştırdık. Rakip de kalitesiyle bunu affetmedi." diye konuştu.

Maçın geneline baktıklarında iyi, enerjik oynadıklarını, sahanın genelini iyi kullandıklarını aktaran Çek teknik adam, "Ancak erken geriye düşünce 2 gol atmanız gerekiyor geri dönmek için. Moral olarak bizi oldukça etkiledi. Çok basit hatadan gol yedik ancak bu kez hatayı sadece bizde aramamak gerek. Rakip çok başarılı bir oyun kurdu. Kanat oyunuyla içeriye rahat girdiler. Burada artık hatayı stoperde aramamak gerek. Rakibin kalitesi çok iyiydi. İçeri öyle iyi top atıldı ki rakibin bunu gol atmaması içten bile değildi." ifadelerini kullandı.

İki maça bakıldığında iyi oynadıklarını düşündüğünü dile getiren Vaclav Jilek, şöyle devam etti:

"Çıkma ihtimalimiz yüksekti ama rakipte çok kaliteli oyuncular var. Bire bir pozisyonlarda da bunu gördünüz. Biz de özellikle hem Prag'da oynadığımız maçın büyük kısmında hem bu maçta zaman zaman çok iyi performans ortaya koyduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum ancak turun belirleyicisi Prag'daki maç oldu. Son 10 dakikada iki hatayla birlikte iki gol yemesek en azından sadece bir golle beraber buraya avantajlı skor ile gelsek buradaki maçın skoru çok daha farklı olabilirdi. Dolayısıyla Prag'daki maçı iyi bitirseydik rakibin kalitesine rağmen tur atlayan biz olacaktık."

Jilek, ilk maçta Trabzonspor'un hazır olmadığını görmenin mümkün olduğunu kaydederek, "Henüz oyunları tam oturmamıştı. Geçen seneki performansı ortaya koymadıkları açıktı. Bugün Trabzonspor'u çok daha güçlü, iyi gördük. Bireysel olarak kaliteleri iyi. Bu iki maçta hem bizim hem Trabzonspor'un performansı Avrupa Ligi kalitesindeydi. Çok iyi iki maç çıkardı. Bir sonraki turda rakiplerin performanslarını bilmiyorum. Trabzonspor, çok kaliteli oyunculardan kurulu. Eğer takım halinde oynamayı becerebilirlerse Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde epey ilerleyebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Trabzonspor'dan hangi oyuncuyu takımınızda görmek isterdiniz?" şeklindeki sorusuna ise Jilek, "Trabzonspor'da çok iyi oyuncular var. Örneğin Nwakaeme, Abdülkadir Ömür. Ancak kendi takımımda bir oyuncu görmek istesem bu Abdulkadir Parmak olurdu." cevabını verdi.

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