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aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:19
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:27

Vaclav Jilek: Kariyerimin en önemli maçı

Vaclav Jilek: Kariyerimin en önemli maçı

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Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, Trabzonspor karşılaşmasının kendisi için bugüne kadarki en önemli maç olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Sparta Prag'ta teknik direktör Jilek, Generali Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Çek teknik direktör, Trabzonspor'un güçlü ve kaliteli bir takım olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor karşılaşmasının bugüne kadarki en önemli maçım olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Yarınki karşılaşmada kendilerini zorlu bir takımın beklediğine dikkati çeken Jilek, Trabzonsporlu futbolcuların piyasa değerinin Sparta Prag takımından daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Yarın ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. Kaliteli bir takım.  Evde yiyeceğimiz her gol canımızı acıtır. En azından gol yemek istemiyoruz. 1-0'lık galibiyete razıyım." ifadelerini kullandı.

Vaclav Jilek, Trabzonspor karşısında sahalarında seyircisiz oynamalarının bir dezavantaj olduğuna işaret ederek, oyuncularını bu duruma hazırlamaya çalıştığını kaydetti.

Deplasmanda oynayacakları maçın da zorlu geçeceğini anlatan Jilek, "Türkiye'deki ateşli taraftarlara karşı takımımızı hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

Sparta Prag'ta forma giyen Semih Kaya'dan Trabzonspor ve stadyum atmosferi hakkında bilgiler aldıklarını belirten Jilek, "Orada oynayacağımız maçta bize çok faydalı olacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Basın toplantısına katılan futbolcu Michal Sacek ise Trabzonspor'un maçlarını izlediklerini ve yarınki maçın çekişmeli olacağını söyledi.

Trabzonspor'un bireysel olarak hücumda güçlü oyuncuları olduğunu ifade eden Sacek, "Zayıf noktalarını da tespit etmeye çalıştık. Bu zayıf noktalardan onları vurmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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