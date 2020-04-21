Uyuşturucu sirki!

AKŞAM
ESPN tarafından hazırlanan ve Michael Jordan’lı efsanevi Bulls takımını anlatan “Last Dance (Son dans)” isimli belgeselden ilk parça yayınlandı. Jordan’a, “Bulls takımı, kokain sirkine gidiyor!” tabiri soruldu. Efsanevi oyuncu, “(Gülerek) Bu tabiri hiç duymadım ama bir şey anlatayım. İlk sezonumdu ve çaylaktım. Oteldeydik. Bir odadan dışarı dumanlar çıkıyordu. Kapı kilitliydi ve vurdum. Kimsin diye sordular, ‘Ben MJ’ dedim. İçeriden, ‘Sorun yok, bizim çaylak’ deyip içeri aldılar. İnanın içeride her şey vardı. Çok gençtim ve oradan çıkmam gerektiğini biliyordum” dedi.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.
Beşiktaş'ta koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı maaş indirimi görüşmeleri başladı…
Fenerbahçe'de ligin kalan bölümü için yapılacak hazırlıklar için TFF'nin başlama tarihini açıklaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, tarih netleştikten sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nde izole bir şekilde kampa girecek.
Sörloth'un Avrupa'nın devlerinden birine gitme ihtimaline karşılık Trabzonspor Yönetimi, alternatif planını hazırlıyor. Gündemde yine Premier Lig'de forma giyen forvetler var... Nijerya basınının Leicester City'den Iheanacho'yu yazmasının ardından The Sun da, Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Wesley Moraes'in Fırtına'nın listesinde olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'den ayrılıp, tekrar Almanya'ya döneceği şeklinde iddialar ortaya atılan Max Kruse, Alman basınına kısa bir açıklama yaptı.
Brezilya basını Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon euro kazanan Mariano'nun Atletico Mineiro ile yıllık 900 bin dolar karşılığı anlaştığını duyurdu.