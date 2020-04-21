Uyuşturucu sirki!

Dünya basketboluna damgasını vuran efsanevi yıldız Michael Jordan, Chicago Bulls'taki çaylak sezonunda takımdaki herkesin zararlı maddeler kullandığını söyledi.

AKŞAM

ESPN tarafından hazırlanan ve Michael Jordan’lı efsanevi Bulls takımını anlatan “Last Dance (Son dans)” isimli belgeselden ilk parça yayınlandı. Jordan’a, “Bulls takımı, kokain sirkine gidiyor!” tabiri soruldu. Efsanevi oyuncu, “(Gülerek) Bu tabiri hiç duymadım ama bir şey anlatayım. İlk sezonumdu ve çaylaktım. Oteldeydik. Bir odadan dışarı dumanlar çıkıyordu. Kapı kilitliydi ve vurdum. Kimsin diye sordular, ‘Ben MJ’ dedim. İçeriden, ‘Sorun yok, bizim çaylak’ deyip içeri aldılar. İnanın içeride her şey vardı. Çok gençtim ve oradan çıkmam gerektiğini biliyordum” dedi.