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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 08:00
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 08:00

Utanca imza attı!

Utanca imza attı!

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Fenerbahçe’deki son maçında Trabzon’da sahaya çıkan Ersun Yanal’ın Muriqi’nin golünden sonra yaptığı kol hareketi ve ettiği küfürler spor camiasını şok etti.

AKŞAM

KÖTÜ gidişin ardından istifa kararı alan Ersun Yanal, F.Bahçe Yönetimi’nin isteğiyle son olarak Trabzonspor deplasmanına çıktı. Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Fenerbahçe 2-1 kaybederken maçtan çok Yanal’ın hareketleri konuşuldu. SarıLacivertliler, Muriqi’yle skoru 2-1’e getirdi. Kameralar yedek kulübesine dönerken Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı görenler gözlerine inanamadı. Tecrübeli çalıştırıcı el-kol hareketi yaptı.

“GÖ...DEN UYDURMAYACAK”

Ardından ağız okuma yöntemiyle Trabzonspor’a yönelik çok ağır küfürler ettiği gözlendi. Yaşanan rezalet bunlarla da sınırlı kalmadı. Basın toplantısında soru almayan Ersun Yanal, salondan ayrılırken hakkında ortaya atılan ‘tazminatını almadan gitmeyecek’ iddialarına bir kez daha değindi. Yanal’ın “Kimse öyle g.... uydurmayacak!” diye bağırdığı duyuldu. Fenerbahçe’nin başında son maçına çıkan tecrübeli hoca, kötü anlamda, “Unutulmazlar” arasına girdi.

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