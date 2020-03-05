Utanca imza attı!

AKŞAM
KÖTÜ gidişin ardından istifa kararı alan Ersun Yanal, F.Bahçe Yönetimi’nin isteğiyle son olarak Trabzonspor deplasmanına çıktı. Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Fenerbahçe 2-1 kaybederken maçtan çok Yanal’ın hareketleri konuşuldu. SarıLacivertliler, Muriqi’yle skoru 2-1’e getirdi. Kameralar yedek kulübesine dönerken Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı görenler gözlerine inanamadı. Tecrübeli çalıştırıcı el-kol hareketi yaptı.
“GÖ...DEN UYDURMAYACAK”
Ardından ağız okuma yöntemiyle Trabzonspor’a yönelik çok ağır küfürler ettiği gözlendi. Yaşanan rezalet bunlarla da sınırlı kalmadı. Basın toplantısında soru almayan Ersun Yanal, salondan ayrılırken hakkında ortaya atılan ‘tazminatını almadan gitmeyecek’ iddialarına bir kez daha değindi. Yanal’ın “Kimse öyle g.... uydurmayacak!” diye bağırdığı duyuldu. Fenerbahçe’nin başında son maçına çıkan tecrübeli hoca, kötü anlamda, “Unutulmazlar” arasına girdi.
G.SARAY’IN 2011’den bu yana kalesini koruyan Muslera, 359 mücadeleyi geride bıraktı.
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a 4’er yıllık ön protokol imzalattı! Alacakları ücretler de belirlendi.
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
BEŞİKTAŞ, 117.yaşını kutladı...
Fenerbahçe’deki son maçında Trabzon’da sahaya çıkan Ersun Yanal’ın Muriqi’nin golünden sonra yaptığı kol hareketi ve ettiği küfürler spor camiasını şok etti.
CRYSTAL Palace’ın sahibi Simon Jordan’dan bahis yüzünden futboldan 4 ay men alan Sturridge’e ağır eleştiri geldi.
Alexander Sörloth’un performansı, ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Nettavisen.no, “Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.