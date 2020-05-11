Uruguay'ı özlüyorum

Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Yıldız kaleci, “Boca Juniors harika bir takım ve böyle takımlarla ismimin anılması güzel. Ancak şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi. Galatasaray’da devam eden bir sözleşmem var. Daha önce de farklı teklifler aldım ama kulübüm reddetti. Türkiye’yi çok seviyorum ama Uruguay’ı da özlüyorum. Ülkeme gittiğim zaman geri dönmekte zorlanıyorum” dedi.