Uruguay'ı özlüyorum

AKŞAM
Yıldız kaleci, “Boca Juniors harika bir takım ve böyle takımlarla ismimin anılması güzel. Ancak şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi. Galatasaray’da devam eden bir sözleşmem var. Daha önce de farklı teklifler aldım ama kulübüm reddetti. Türkiye’yi çok seviyorum ama Uruguay’ı da özlüyorum. Ülkeme gittiğim zaman geri dönmekte zorlanıyorum” dedi.
TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.
Ogün Altıparmak, ‘efsane' yılların hüzünlü başlangıcını AKŞAM'a anlattı: “1963 yılında futbol kariyerimde ayağım ikinci kez kırıldı. O haldeyken Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Bu benim için inanılmaz bir olaydı. Ayağı kırıkken transfer edilen ilk futbolcu oldum.”
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın Fildişi sahilli futbolcusu Seri, mutlu sona inanıyor: “Şampiyonluk kupasından uzak değiliz. Liglerin tekrar başlayacağına inanıyorum. Başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyeceğiz.”
4 gün önce yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz, yoğun bakımdan çıktı. Başkan, kendine gelir gelmez Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a takımın durumunu sordu, "Herkesin moralini yüksek tutun" talimatını verdi.
UFC249 maçında Ferguson'u yenen Gaethje, Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu ve karşılaşmanın ardından “Dünyanın en iyisini Khabib'i istiyorum” dedi.