Uruguay, Copa America'ya farklı galibiyetle başladı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'a gol yağdırdı. Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Güney Amerika ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da mücadele eden Uruguay, rakibi Ekvador'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera da 90 dakika sahada kaldı.
2019 Copa America'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı Uruguay, turnuvaya farklı başladı. Güney Amerika ekibi C Grubu'nun ilk mücadelesinde Uruguay rakibi Ekvador karşısında Lodeiro, Cavani, Luis Suarez ve Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın kendi kalesine attığı gollerle 4-0 galip geldi.
(Fotomaç)