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Uruguay, Copa America'ya farklı galibiyetle başladı

Uruguay, Copa America'ya farklı galibiyetle başladı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'a gol yağdırdı. Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Güney Amerika ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da mücadele eden Uruguay, rakibi Ekvador'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera da 90 dakika sahada kaldı.

2019 Copa America'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı Uruguay, turnuvaya farklı başladı. Güney Amerika ekibi C Grubu'nun ilk mücadelesinde Uruguay rakibi Ekvador karşısında Lodeiro, Cavani, Luis Suarez ve Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın kendi kalesine attığı gollerle 4-0 galip geldi.

(Fotomaç)

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