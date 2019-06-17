Uruguay, Copa America'ya farklı galibiyetle başladı

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da mücadele eden Uruguay, rakibi Ekvador'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera da 90 dakika sahada kaldı.

2019 Copa America'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı Uruguay, turnuvaya farklı başladı. Güney Amerika ekibi C Grubu'nun ilk mücadelesinde Uruguay rakibi Ekvador karşısında Lodeiro, Cavani, Luis Suarez ve Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın kendi kalesine attığı gollerle 4-0 galip geldi.

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