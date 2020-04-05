Ünlü oyuncu sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklandı

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımında forma giyen Aleksandar Prijovic, ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tutuklandı.

Akşam 17:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağının bulunduğu Sırbistan'da bu yasağı delen Prijovic'in, 19 arkadaşı ile birlikte bir otelde toplandığı bildirildi.

29 yaşındaki futbolcu, ağır bir para cezasıyla ya da üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Sırbistan'da karantina kurallarını ilk ihlal eden isim ise Luka Jovic'ti. Real Madridli futbolcu, geçen ay karantina kurallarını delerek kız arkadaşının doğum günü için İspanya'dan Sırbistan'a gitmişti.