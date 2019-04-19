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  3. Ünlü hakemin ismi ile uyuşturucu kaçırdılar

Ünlü hakemin ismi ile uyuşturucu kaçırdılar

Ünlü hakemin ismi ile uyuşturucu kaçırdılar

Fransa uyuşturucu kaçakçılarının, Fransa ile Belçika arasında uyuşturucu kaçırmak için ünlü hakemin ismini kullandığı ortaya çıktı

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Uyuşturucu kaçakçıları sınır tanımıyor! L'Equipe'te yer alan habere göre zehir tacirlerinin son hamlesi, uyuşturucu aktarımında bir hakemin adını kullanmak oldu.

Uyuşturucunun Belçika'dan Fransa'ya taşınması için Fransız hakem Clement Turpin'in adının kullanıldığı ve bu sayede kolaylık sağlandığı kaydedildi.

Fransa'nın Versay şehrinde polisin konuyla ilgili bir araştırma başlattığı ve hakemin adının da ilk olarak 2017 yılında güğndeme geldiği, 2018'de de kendisinin adını kullanan uyuşturucu kaçakçısının yakalandığı belirtildi.

Ajax ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Turpin ise konuayla bir alakası olmadığını duyurdu.

(Sporx)

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