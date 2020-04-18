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aksam.com.tr
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:51
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  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 01:02

Ünlü hakem koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü hakem koronavirüsten hayatını kaybetti

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ABD'li eski boks hakemi Eddie Cotton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Uluslararası Boks Federasyonundan (IBF) yapılan açıklamada, iki hafta önce koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Cotton'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

2014 yılında emekli olan Eddie Cotton, 2002'de Lennox Lewis ile Mike Tyson arasındaki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını yönetmişti.

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