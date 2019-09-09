Ünal Karaman'ın Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı sıkıntısı

Milli arada formsuz oyuncuları güçlendirerek, Gençlerbirliği maçına tam kadro çıkmayı planlayan Karaman'ın hesapları yaşanan olumsuz gelişmeyle bozuldu.

Ömür ve Sarı'nın yokluğunda milli arada izin vermediği Donis Avdijaj'ı takıma adapte etmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Sturridge'i de kullanarak yeni alternatifler üretmeye çalışacak.

Son gelen sakatlık haberlerinin ardından kulüp doktoru Hakan Bozdağan'dan savunma isteyip, görevden el çektiren bordo-mavili yönetimin ise sağlık ekibini baştan aşağı revize edeceği öğrenildi.

Monaco 21 milyon vermiş

Yaz transfer sezonun son gününde Monaco'nun Abdülkadir Ömür için 21 milyon Euro'luk resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı'yı Lille kulübüne sattıktan sonra Abdülkadir Ömür'ü kesinlikle takımda tutma kararı alan bordo- mavili kulübün Monaco'ya verdiği cevapta teklif için teşekkür ettiği ancak oyuncunun gelişimini Trabzonspor'da sürmesi gerektiğine vurgu yaptığı ifade edildi.