Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ünal Karaman'dan tek değişiklik

Ünal Karaman'dan tek değişiklik

Ünal Karaman'dan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, geçen haftaya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ünal Karaman, takımının Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği maçta ilk 11'de oynattığı Caleb Ekuban'ı, hafta içinde sakatlık yaşadığı için Fenerbahçe karşısında yedek soyundurdu. Trabzonspor'da Ekuban'ın yerine Hugo Rodallega ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, 2 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu. Ligde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rodallega, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında kadroda yer alamadı. Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kolombiyalı oyuncu, Fenerbahçe mücadelesinde hücumda görev aldı.

Trabzonspor'da kalede Uğurcan Çakır kalede görev alırken, geri dörtlü Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak'dan oluştu. Savunmanın önünde Abdulkadir Parmak ve Jose Sosa oynarken, orta sahada Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ile Anthony Nwakaeme forma giydi.

Kamil Ahmet Çörekçi yedek soyundu

Sakatlığı nedeniyle Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kadroda yer alamayan Kamil Ahmet Çörekçi ise iyileşmesinin ardından Fenerbahçe maçında yedek soyundu.

Bordo-mavili ekipte ayrıca Arda Akbulut, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Hasan Batuhan Artarslan ve Luis Ibanez yedekler arasında yer aldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çağla Şıkel isyan etti! Eleştirilere sert yanıt
Deniz Seki'nin son hali şok etti!
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Mustafa Üstündağ'dan eleştirilere yanıt!
Beylikdüzü’nde halk otobüsüyle hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ya

Beylikdüzü´nde Trafik Kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın fotoğrafları (26 Nisan 2019)

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın