Ünal Karaman'dan futbolcularına: Çaykur Rizespor'u yenip milli araya moralli girelim

Karaman, "Göstermiş olduğunuz performanstan memnunum. Rize maçı çok kritik. Kazanıp milli araya moralli girelim" dedi.

EKSİKLERİ ÇOK

Trabzon'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Fernandes, Yusuf Sarı ve Onazi Rize maçında oynayamayacak.

SON 18 MAÇTA KALESİNİ KAPATAMADI

Trabzon, lig ve Avrupa Ligi'nde son 18 maç-ta kalesini gole kapatamadı.

TRABZONSPOR BENİM AİLEMDİR

Onazi Trabzon'da kalıp kalmayacağı ile ilgili söylentilere, "Trabzonspor benim ailemdir. Başka takıma gitmem" dedi.

(Takvim)