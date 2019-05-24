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  3. Ünal Karaman'a 6 milyon TL

Ünal Karaman'a 6 milyon TL

Ünal Karaman'a 6 milyon TL

Ünal Karaman’la yapılan 2 yıllık yeni anlaşmanın detayları öğrenildi. Teknik Direktör Ünal Karaman, iyileştirmeyle, bonuslar hariç sezon başı 3 milyon TL alacak.

AKŞAM

ÜNAL Karaman’a iyileştirme. Bu sezon genç oyuncularla ligde beklenin üstüne çıkan Trabzonspor, Ünal Karaman’a hakkını teslim ediyor. Aylık 150 bin TL’ye çalışan Karaman’a, yeni sözleşmesiyle senelik 3 milyon TL verilecek. Elde edilecek başarılarda ise (şampiyonluk-kupa-Avrupa gibi) ekstra bonuslar da verilecek. Trabzonspor, Ünal Karaman’la yakalanan huzur ve başarı ortamının bozulmasını istemiyor.

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