Ünal Karaman'a 6 milyon TL

AKŞAM

ÜNAL Karaman’a iyileştirme. Bu sezon genç oyuncularla ligde beklenin üstüne çıkan Trabzonspor, Ünal Karaman’a hakkını teslim ediyor. Aylık 150 bin TL’ye çalışan Karaman’a, yeni sözleşmesiyle senelik 3 milyon TL verilecek. Elde edilecek başarılarda ise (şampiyonluk-kupa-Avrupa gibi) ekstra bonuslar da verilecek. Trabzonspor, Ünal Karaman’la yakalanan huzur ve başarı ortamının bozulmasını istemiyor.