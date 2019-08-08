Ünal Karaman: Turu geçen biz olacağız

Karşılaşmayı değerlendiren Ünal Karaman, ''Başlangıçlar zordur. Bugün zorluğun dışında kötü de başladık. Bizim bir oyun karakterimiz vardı. Zorluğu ve kötü oyunu biraz abarttık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Şimdi maç bittiği için gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum. Ben oyuncularıma da hak veriyorum. Zor ve ağır bir süreçten geçtik. Ağır antrenmanlar yaptık. Bugün yaptığımız hataları azaltarak doğrularımız üzerinden gideceğiz.'' sözlerini kullandı.
''BİZİM İÇİN İYİ AVANTAJ OLDU''
Sparta Prag hakkında da konuşan Karaman, ''Rakibin iyi futbolcuları var. Sanki kolay bir rakipmiş gibi gösteriliyor ama öyle değil. 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş bizim için iyi bir avantaj olur. Rövanşta da seyircimizin desteğiyle umarım turu geçen taraf oluruz.'' dedi.
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