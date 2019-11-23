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Ünal Karaman: Oyuncularım inanılmaz bir duruş gösteriyor

Ünal Karaman: Oyuncularım inanılmaz bir duruş gösteriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularına teşekkür etti.

Sözlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Karaman, şunları kaydetti:

"Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz günden itibaren kaliteli oyuncu grubum inanılmaz bir duruş sergiliyor. Saha içinde eksik kaldıklarında takım bilinciyle bunu kapatıyorlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ankaragücü köklü bir kulüp. Zaten ben de futbolu Ankaragücü'nde bırakmıştım."


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