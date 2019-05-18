Ünal Karaman: İftar saati maça gelecek taraftarlarımızı mutlu edelim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ramazan ayı olmasına ve maçın iftara denk gelmesine rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmayacaksa bizim de onların yüzünü güldürmemiz gerekiyor. Sahamızdaki son maçta rakibimizi yenip onları mutlu edelim ve üçüncülük hedefimizi kovalayacağız" dedi.

Öte yandan Ünal Karaman'ın, Konya maçının ilk 11'inden tek değişikliğe giderek, stoperde Toure'nin yerine Hosseini'ye görev vereceği öğrenildi.

Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

(Sabah)