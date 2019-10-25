Ünal Karaman: Hayal satmanın anlamı yok

Karşılaşmayla ilgili konuşan ve Trabzonspor'daki mevcut oyuncu kadrosunu değerlendiren Ünal Karaman "İlk yarıda güzel şeyler yaptık. İkinci yarıya anlamsız şekilde kötü başladık ve devamına gol yedik. İkinci yarıda da verilen mücadeleden, gayretten memnunum. Ancak bu bir güç dengesidir. Fakat biz bazı şeyleri dile getiremeyiz. Elimdeki oyuncu kadrosunu ve yeteneklerini sonuna kadar değerlendirdiğimi düşünüyorum. Sonuca bakmadan, oyundan memnunum. Maçın hikayesini küçük dokunuşlar ve paslar belirliyor. Biz onda eksik kaldık. Oyuncular, mevcut yeteneklerini sonuna kadar kullandı." dedi.

"KRASNODAR'IN BÜTÇESİ 100 MİLYON €"

Krasnodar'ın 100 milyon euro bütçesi olduğunu söyleyen Ünal Karaman "Bu maçı kaybedenin grupta işi zor olacaktı. Bazen deve kuşu gibi kafamızı kuma gömsek bile, bu takımların bütçeleri çok yüksek. 100 milyon euro bütçeleri var. Buna rağmen bu takımları farklı değerlendiriyorlar. Hayal satmanın bir anlamı yok, son üç maça kazanmak için çıkacağız ama işimizin zorluğunu bileceğiz. Trabzonspor nerede oynarsa oynasın mücadele eder. Kalan üç maçta da mücadele edeceğiz ve sonuç ne olacak göreceğiz. Ancak işimiz kolay değil." açıklamalarını yaptı.

"KRASNODAR'I YENMEMİZ GEREK"

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumunu değerlendirmesi istenen Ünal Karaman "Basel'in Getafe'yi yenmesinin ardından ister istemez Krasnodar da havaya girdi. Bizim şimdi üç maçı da kazanmamız ve rakiplerin durumuna bakmamız gerek. Krasnodar ile deplasmanda oynayacağımız maçı kazanmamız gerekiyor, bunun gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

ABDÜLKADİR PARMAK'IN SON DURUMU

İkinci yarıda sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Parmak ile ilgili de konuşan Ünal Karaman "Abdülkadir Parmak, cuma günü dünlenecek. Cumartesi günü gerekli kontrolleri yapılacak, ona göre bilgilendirme yaparız." dedi.