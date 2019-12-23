Ünal Karaman: Denizli maçının telafisini Konya'da yapalım

Süper Lig'de 16. haftasının kapanış maçında bugün saat 20.00'de İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor bu maça mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Bordo- Mavili ekibin teknik patronu Ünal Karaman, dün futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparken, geçtiğimiz hafta iç sahada kaybedilen Denizli maçına değindi.

Karaman, "Sahamızda Denizli'ye yenildik ve canımız yandı. Bu maçın telafisi Konya deplasmanından alınacak 3 puanla olur. Size güveniyorum" dedi.

TRABZON'DA SARI ALARM

Trabzonspor'da Yusuf, Hosseini, Campi ve Nwakaeme, sarı kart sınırında. Bugün kart görürlerse Kayseri maçında oynayamayacaklar..

(Sabah)