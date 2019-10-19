Ünal Karaman: Bizlere gurur duymak düşer

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, kendilerini destekleyen ve yalnız bırakmayan taraftalara teşekkür etti.

Alınan galibiyet dolayısıyla oyuncularını da tebrik eden Karaman, "Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maçın genelinde öncelikle verilen mücadeleden, sonra da kazanma gayreti adına yapılan hamlelerden ve müsabakadan memnumum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sturridge yüklemeyi kaldırabilecek boyutta değil"

Ünal Karaman, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in tam olarak hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bir Rizespor maçı sonrasında Novak ve Sturridge bizimle bir, bir buçuk antrenmana katıldılar. 10 günlük sürede bizden ayrı kaldılar belirli bir rahatsızlıklardan dolayı. Aynı şekilde Obi Mikel'de de bir rahatsızlık oldu. Sezon başından itibaren yaşadığımız sıkıntıları zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla her oyuncumuzu ekonomik kullanma gayreti içerisindeyiz. Sturridge şu anda takıma yaptığımız yüklemeyi kaldırabilecek boyutta değil. Zaman zaman özel antrenmanları oluyor. Allah korusun sakatlık kervanına bir oyuncu daha eklemek istemiyoruz. Onun için bazen 30 bazen de 60 dakika oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var. Genç, tecrübesiz oyuncu değil ve bir birikime sahip."

"Sosa mükemmel kaptanlık yapıyor"

Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın oyunda yer aldığı mevkiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Karaman, şunları kaydetti:

"Sizler ne kadar Trabzonluysanız, bizler ne kadar bu formaya aidiyet hissediyorsak bu takımın kaptanı da en az bizler kadar aidiyet hissediyor. Ben yarın birgün santrfor oynayacaksın orada ihtiyaç var desem eminim ki yine aynı şeklinde mücadele edecektir. Asıl olan niyet. Biz geldiğimiz andan itibaren birçok kez dile getirdik ama bunu bir kez daha gururla söylüyorum Sosa'nın burada duruşu önemli. Bizim kenardan verdiğimiz destek kadar onun saha içerisinde gösterdiği oyun performansı ve arkadaşlarını yönetme, yönlendirme anlamında mükemmel bir kaptanlık yapıyor. İyi de oynuyor, sorumluluğunun da farkında. Bizlere de gurur duymak düşüyor. Zaten o bölge içerisinde oynattığımız 3 oyuncuyu değişken oynatıyoruz ama rakibin durumuna göre. Bugün çift santrfor oynuyorlardı ve ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Dolayısıyla bir oyuncumuz o bölge içerisinde mutlaka olacaktı ve Sosa olarak değerlendirdik."