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  3. Ünal Karaman: Beşiktaş önünde 2 kat fazla koşacağız

Ünal Karaman: Beşiktaş önünde 2 kat fazla koşacağız

Ünal Karaman: Beşiktaş önünde 2 kat fazla koşacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Karaman, "Beşiktaş önünde 2 kat fazla koşacağız" dedi ve ekledi "Gerçek kimliğimizi göstereceğiz. Takım bütünlüğü içinde hareket etmeliyiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş önünde iki kat fazla koşarak mücadele edeceklerini söyledi.

"GERÇEK KİMLİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Hücum oyuncularından sadece gol atmayı düşünmemelerini isteyen Karaman, "Beşiktaş önünde 2 kat fazla koşacağız. Gerçek kimliğimizi göstereceğiz. Takım bütünlüğü içinde hareket etmeliyiz" dedi.

BEŞİKTAŞ ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL

Sosa idman öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş ölüm kalım maçı değil. Ancak kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

(Takvim)

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