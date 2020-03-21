Umut Nayir'den koronavirüs açıklaması: 'Yetkililerin direktiflerine uyalım'

SPOR GÜNDEMİ

Arda Turan 'en'lerini açıkladı Arda Turan 'en'lerini açıkladı Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor Fenerbahçe uzun süredir transfer yapmak istediği sol bek mevkisi için aradığı ismi sonunda buldu. Sarı lacivertliler, bir dönem Galatasaray'ın da peşinden koştuğu Asamoah ile anlaşma üzere...

180 futbolcu ve 6 hocaya mecburi mesai 180 futbolcu ve 6 hocaya mecburi mesai Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19. maddesine göre; 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan 180 futbolcu ve 6 hoca resmi maçlar devam edene kadar takımlarda kalacak. Uzayan sürede bir ücret alıp almayacakları ise net olarak belirlenmiş değil...

Paralar ödenmezse fesih hakkı doğar! Paralar ödenmezse fesih hakkı doğar! Avrupa'da bazı kulüpler sporcularla fesih yoluna giderken, bazıları oyuncu ücretlerinde indirime gidiyor. Türkiye'de ise yasal zemin buna uygun değil. Hukukçular, “Ücretler ödenmezse, sporcuya fesih hakkı doğar” görüşünde...

Fatih Terim'den scout ekibine ev ödevi Fatih Terim'den scout ekibine ev ödevi Liglere koronavirüs nedeniyle ara verildi ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim mesaiye devam ediyor... Scout ekibine ev ödevi veren Terim, ara bitip tesislere dönüldüğünde önünde detaylı bir "potansiyeli olan, genç ve yetenekli futbolcular" raporu görmek istiyor.

Kurbanlık kuzu Obi Mikel Kurbanlık kuzu Obi Mikel Koronavirüs sebebiyle Türkiye'den ayrılan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun birkaç gün erken karar aldığı için Trabzonspor kariyerinin sona erdiği belirtildi.