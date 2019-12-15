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Umut Nayir: Bizim için büyük hayal kırıklığı oldu

Umut Nayir: Bizim için büyük hayal kırıklığı oldu

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 15. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazanırken; Beşiktaş'ın 6 maçlık kazanma serisi ve 8 maçlık kaybetmeme serisi sona erdi. Karşılaşmanın ardından Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Umut Nayir'in sözleri şöyle;

"Büyük hayal kırıklığı bizim için. Bizden önceki maçta lider de kazanınca fark açılmasın diye mutlak galibiyet için çıktık ama hayal kırklığı olduğu bizim için. Derbinin değeri katbekat arttı. Malatyaspor'un da nasıl oynadığını biliyorduk, buna göre önlem de almıştık, çok pozisyon vermedik. Pozisyonlarımız vardı ama çok konuşulacak bir şey yok. Toparlanmak için bir derbi maçı var, daha önce Galatasaray maçıyla yükselişe geçmiştik.

Bu maçta galip de gelsek, mağlup da olsak derbi her zaman özeldir. Seri yapsak, diğer maçta liderliği de ele geçirebilirdik. Hayal kırıklığı oldu ama derbiyi etkileyeceğini düşünmüyorum."


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