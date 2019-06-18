Umut Meraş kimdir nerede oynuyor? Son dakika Umut Meraş haberleri

Fenerbahçe Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için Bursaspor yönetimiyle görüşmeleri başlattı. Bu haberden sonra Umut Meraş kimdir aslen nereli? Son dakika Umut Meraş haberleri futbol severler tarafından merak edilmeye başladı .Adriano'nun takımdan gidişinden sonra Bursaspor'un sol beki Umut Meraş'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu tranfserde rakip çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir temasta olduğu 23 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Fenarbahçe menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısını çaldı. Beşiktaş yönetiminin de bu şok gelişme sonrası Umut için temaslarına hız verdiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar, Umut'un transferin 1.5 milyon Euro+Umut Nayir'in bonservisi karşılığında bitirmeyi amaçlıyor.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Umut Meraş doğum tarihi, doğum yeri, boyu, kilosu ve günümüze kadar oynadığı takımlar ile merak edilen isimler arasında yer almaktadır.

Umut Meraş 1995 yılının Aralık ayında İstanbul Eminönü’de dünyaya gelmiştir, burcu Yay’dır. Boyu 1.78 cm olan genç futbolcu defansın solunda görev yapmaktadır. Annesi de bir dönem Altın Tepsi bayan futbol takımında forma giymiştir. Babasını küçük yaşlarda iken yitirmiştir. Baba tarafından aslen Muğla’lıdır.

Futbol hayatına Şehreminispor Kulübü adım atmıştır. Ardından Sarıyer alt yapısına geçiş yapmıştır. 2014 yılında Boluspor 31 Ağustos 2018 tarihinde ise Bursaspor takımına transfer olmuştur. Transferi için Bursaspor Boluspor takımına 265 Bin Euro bonservis, Umut Meraş’a ise 350 Bin Euro imza bedeli ödemiştir.

Henüz A Milli takımda forma giymeyen genç futbolcu Türkiye U21 Milli Takım kadrosunda yer almıştır.

İsmi sık sık Galatasaray takımına transfer oldu, olacak haberleri ile gündeme gelmektedir. Ancak günümüzde başarılı grafiği ve her geçen gün yükselen performansı ile Bursaspor takımında forma giymeye devam etmektedir.