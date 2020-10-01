  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Umudumuz sende Aslanım!

Umudumuz sende Aslanım!

Paylaş

AKŞAM

Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...

Cimbom'un bugün Glasgow Rangers deplasmanında tarihi bir sınav verecek. Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Karşılaşma öncesinde uygulanan standart Kovid-19 PCR testi negatif çıkan, çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya’ya götürülmedi.

4 GALİBİYET, 1 BERABERLİĞİ VAR

Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Muslera, Saracchi, Emre Akbaba’nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA’ya bildirilen kadroda yer almıyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep’i 3-1, Başakşehir’i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

GLASGOW ÇOK FORMDA BAŞLADI

Aslan, UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi’yi 3-1, üçüncü eleme turunda da Hırvatistan takımı Hajduk Split’i 2-0 yendi. Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Rangers ise 9. haftası geride kalan İskoçya Ligi’nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İskoç temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde toplamda 3 gol gördü. Onlar da sezona formda başladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'
Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'

Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'

Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'
Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'

Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'

Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu
Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu

Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...
Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...

Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...

Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı
Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı

Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı

Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürdü.

Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor
Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor

Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor

Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti
G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti

Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.

Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor
Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor

Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.

Inter'den Benevento'ya gol yağmuru
Inter'den Benevento'ya gol yağmuru

Inter'den Benevento'ya gol yağmuru

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Benevento'ya konuk oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.