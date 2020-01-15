Ümraniyespor'da Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2015-16 sezonunda Schalke forması giyen Belhanda için Alman yöneticilerin devrede olduğu anlaşıldı.
Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı.
Süper Lig’de 18. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.