  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 01:03
  • |
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 01:04

Ümit Özat'tan 6-0 itirafı

Ümit Özat'tan 6-0 itirafı

Paylaş

Teknik Direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyeriyle ilgili anılarını anlatırken, 6-0'lık Galatasaray galibiyetiyle ilgili de bir itirafta bulundu.

Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, Fanatik'e konuştu.

Özat, sarı lacivertli formayı giydiği dönemde Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 6-0 galip geldikleri maçla ilgili olarak, "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta 5-2 de yenilebilirdik. Her attığımız gol oldu. Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz maçın öncesinde Aziz Yıldırım beni Hasan Şaş'la kıyaslayarak motive etmişti. Aziz başkanın böyle motive yöntemleri vardı. Çalıştığım en iyi hocalar Fatih Terim ve Christoph Daum'du." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİALARI...

Deneyimli teknik adam sarı lacivertli takıma gelme iddialarıyla ilgili olarak "Alnımızda ne yazıyorsa o olsun. Hayalim var ama beklentim yok." diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ramil Guliyev: "Derece ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir"

title

Berke Özer karantina için Trabzon'da

title

AKŞAM Özel Röportaj: Sahanın içi kolay asıl iş dışarıda

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Karius ile yollar ayrıldı

1,6 milyon euro karşılığında sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuran Alman kaleci, siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesini feshetti.

Torunumun katilinden para istemem
Torunumun katilinden para istemem

Torunumun katilinden para istemem

Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...

Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas
Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas

Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas

Koronavirüs nedeniyle futbol durmuşken transfer harekâtı günden güne hız kazanıyor.

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar
UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar

UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

Ümit Özat'tan 6-0 itirafı
Ümit Özat'tan 6-0 itirafı

Ümit Özat'tan 6-0 itirafı

Teknik Direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyeriyle ilgili anılarını anlatırken, 6-0'lık Galatasaray galibiyetiyle ilgili de bir itirafta bulundu.

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti
Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti

Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Arjantin devi River Plate'den Türk kulübüne ihtarname
Arjantin devi River Plate'den Türk kulübüne ihtarname

Arjantin devi River Plate'den Türk kulübüne ihtarname

Arjantin devi River Plate, Yeni Malatyaspor'a sattığı defans oyuncusu Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemelerin yapılması için sarı-siyahlı kulübe ihtarname gönderdi. Mina, Yeni Malatyaspor'a 2017 yılında transfer olmuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.