Ümit Karan'a 'Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası

İstinaf Mahkemesi, eski milli futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karan savunmasında, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Yerel mahkeme, Ümit Karan hakkında beraat kararı vermişti.

Eski futbolcu Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "Basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEKİ İLK DURUŞMAYA KATILMADI

İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde bugün görülen karar duruşmasına sanık Ümit Karan ve Avukatı Ayhan Sağıroğlu ve İ.A.'nın Avukatı Işıl Gülümser katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Karan, kimlik tespiti sırasında Makedonya'da futbol takımı çalıştırdığını ve aylık gelirinin 2 bin Euro olduğunu söyledi. Savunmasına, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadığını" sözleri ile başlayan Ümit Karan, "Suçlamalar doğru değildir" dedi. Karan, suçlamaların çıkar amaçlı yapıldığını iddia etti.

(DHA)