  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:03
  • |
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:03

Ümit Davala: 10 kişi kalınca işler zorlaşıyor

Ümit Davala: 10 kişi kalınca işler zorlaşıyor

Paylaş

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, "10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik." dedi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yerine basın toplantısına katılan Davala, oyuna istedikleri gibi başladıklarını, pozisyonlara girdiklerini söyledi.     

Maçı koparma şanslarını ellerine geçirdiklerini kaydeden Davala, şöyle konuştu: "Penaltıyı saymıyorum. Oyun içinde bunlar var. İyi tempoda devam ettik. 10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik. Dolayısıyla pozisyon olmadan gol yedik, uzaktan bir şutla. Kırılma noktası bu pozisyondu. 10 kişi kaldıktan sonra toparlanmak zor oluyor, bu nemde, bu sıcakta kolay iş değil. Telafisi olan bir maçtı. Ligin ilk maçını oynadık."     

Öte yandan, müsabakayı tribünden takip eden Galatasaray teknik kadrosundan Hasan Şaş ile Necati Ateş, maçın ardından Denizlisporlu taraftarlarla  tartıştı.     

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

5 eksikli av peşinde! Sivasspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

title

Fırtına'da Sorlöth başrolde

title

Roma Vida'ya kafayı taktı

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao müjdesi
Abdurrahim Albayrak'tan Falcao müjdesi

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao müjdesi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor'a mağlup oldukları maçın ardından transferi merakla beklenen Radamel Falcao hakkında konuştu. Albayrak, Falcao'nun büyük ihtimalle Galatasaray'a geleceğini duyurdu.

Galatasaray, Denizli'den çıkamadı
Galatasaray, Denizli'den çıkamadı

Galatasaray, Denizli'den çıkamadı

Galatasaray, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı sezonun açılış maçında Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.

Fikret Orman'dan transfer açıklaması
Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah - beyazlı takımın transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mert Çetin resmen Roma'da!
Mert Çetin resmen Roma'da!

Mert Çetin resmen Roma'da!

İtalya Ligi takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in transferini gerçekleştirdiğini resmen açıkladı.

Başkandan ilginç Falcao açıklaması
Başkandan ilginç Falcao açıklaması

Başkandan ilginç Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Süper Kupa sonrası fıkra gibi ceza!
Süper Kupa sonrası fıkra gibi ceza!

Süper Kupa sonrası fıkra gibi ceza!

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.

Kulüp resmen açıkladı! 'Galatasaray'a transfer oldu!
Kulüp resmen açıkladı! 'Galatasaray'a transfer oldu!

Kulüp resmen açıkladı! 'Galatasaray'a transfer oldu!

Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.