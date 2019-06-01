'Umarım 2016 gibi olmaz'

AKŞAM

Portekizli yıldıza basın ve futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. ‘F.Bahçe veya G.Saray’dan hiç teklif aldınız mı?’ sorusuna “Ben satılık değilim. Türkiye’de ancak Beşiktaş’ta oynarım” diyen 35 yaşındaki deneyimli isim Azerbaycan’da futbol oynama ihtimaliyle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: Her şey mümkündür. Ama hali hazırda kulübümle sözleşmem sürüyor. Kariyerimi Beşiktaş’ta bitirmek istiyorum.

SADECE BEŞİKTAŞ’TA OYNARIM

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Galatasaray’dan teklif alması durumunda nasıl bir tutum sergileyeceği sorulunca şu yanıtı verdi: Beşiktaş’ta kontratım var ve Beşiktaş’ta çok mutluyum. Başkan veya kulüp tarafından bana söylenen bir şey yok. İnşallah 2016’da başıma gelenler tekrar gelmez. Tek başıma antrenman yaptığım dönemler, umarım tekrar olmaz çünkü Beşiktaş’ı ve İstanbul’u çok seviyorum. Türkiye’de sadece bir takımda oynarım; o da Beşiktaş.