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  3. ULEB Avrupa Kupası'na Türkiye'den 3 takım katılacak

ULEB Avrupa Kupası'na Türkiye'den 3 takım katılacak

ULEB Avrupa Kupası'na Türkiye'den 3 takım katılacak

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı. Kupada, Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ mücadele edecek.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonda Avrupa Kupası'na Türkiye'den Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ'ın katılacağı bildirildi.

Kupada yer alacağı açıklanan 25 takımdan birinin THY Avrupa Ligi'ne seçileceği aktarıldı.

Organizasyonda mücadele edeceği belirtilen takımlar şunlar:

AS Monaco, Limoges CSP, Nanterre 92 (Fransa), Asseco Arka Gdynia (Polonya), Buducnost VOLI Podgorica (Karadağ), Cedevita Olimpija (Slovenya), Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ (Türkiye), Divina Seguros Joventut Badalona, Unicaja Malaga (İspanya), Dolomiti Energia, Germani Brescia Leonessa, Segafredo Virtus Bologna, Umana Reyer (İtalya), EWE Baskets, ratiopharm Ulm (Almanya), Lokomotiv Kuban, UNICS Kazan, Zenit (Rusya), Maccabi Rishon LeZion (İsrail), MoraBanc Andorra (Andorra), Partizan NIS (Sırbistan), Promitheas Patras (Yunanistan), Rytas (Litvanya)

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