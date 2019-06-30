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  3. Ulaş Zengin'in eski takım arkadaşı duyurdu: Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz

Ulaş Zengin'in eski takım arkadaşı duyurdu: Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz

Ulaş Zengin'in eski takım arkadaşı duyurdu: Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transferin en gözde oyuncularından olan stoper Ulaş Zengin'in Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.

Siyah-beyazlıların eski futbolcularından Emre Balcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulaş'ın resmini koyup, "Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz" mesajını yazdı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise Galatasaray'ın Ulaş'la ilgilendiği ancak resmi bir anlaşma olmadığı söylendi. Sportif direktör Özden Töraydın, Ulaş için birçok teklifin geldiğini doğrulayarak, "Ulaş konusunda görüşmelerimiz var. Bonservis bedelini belirleyip, oyuncunun gelecekte olası bir transfer yapması halinde pay isteyeceğiz. Galatasaray'la resmi bir görüşme olmadı. Ancak Galatasaray Ulaş'la görüşmüş olabilir" dedi.

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