Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8019
  • 6,4612
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ukrayna'da Atalanta mucizesi

Ukrayna'da Atalanta mucizesi

Ukrayna'da Atalanta mucizesi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 6. ve son maçlar oynandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son günü, 2 maçla başladı.

Son karşılaşmalar öncesi C Grubu liderliğini garantileyen Manchester City, Dinamo Zagreb deplasmanından Jesus'un 34, 50, 54 ve Foden'ın 84. dakikadaki golleriyle 4-1 galip ayrıldı.

Atalanta, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek tarihinde ilk defa mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı.

İtalyan ekibine turu getiren golleri, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90+4'üncü dakikada Gosens attı.

Grubu 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk ise adını UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yazdırdı.


Merve Boluğur ilacını Çağatay Ulusoy'da buldu
Yasemin Özilhan setten paylaştı: Ben yine bildiğiniz gibi
Eski eşten Şeyma'ya olay gönderme
MasterChef jürisi Danilo Zanna itirafıyla olay oldu!
Güzel oyuncuyu utandıran soru

Savcı Sayan´dan Öğrencilere Özel ´Öğrencibüs´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

İnsanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler